Burgemeester Peter Snijders van Zwolle noemt de rellen in zijn stad maandagavond volstrekt onacceptabel. Hij laat dinsdag in een persbericht weten dat er jacht wordt gemaakt op de relschoppers.

Rondom de Grote Markt en Melkmarkt was het maandagavond onrustig. Stenen werden uit straten getrokken en vuurwerk werd richting de politie gegooid. Snijders spreekt van een voor hem "hectische dag en avond" waarin volgens de burgemeester alle grenzen zijn overschreden. Snijders vaardigde een noodbevel uit en de ME werd ingezet om de rust terug te laten keren.

De burgemeester looft daarnaast ook de reactie van de Zwollenaren die thuis bleven en stelling namen tegen de relschoppers. "Ik heb gemerkt dat er in de Zwolse samenleving veel onbegrip is over de acties van vanavond."

"Zwollenaren hebben met bewoordingen zoals sensatiezoekers massaal laten weten dat zij dit niet willen in hun stad. En daar sta ik volledig achter. In Zwolle gaan we met respect om met elkaar en willen we elkaar juist helpen in deze zware periode", zegt Snijders. Vak Noord, een fanatieke supportersgroep van PEC Zwolle, gaf aan op te treden als winkels zouden worden geplunderd.

De politie pakte in Zwolle meerdere personen op. Hoeveel dit er zijn, is nog niet bekend. De komende dagen worden onder meer camerabeelden bekeken om meer relschoppers te identificeren.

"Bijeenkomsten als deze dragen op geen enkele manier bij aan het bestrijden van het virus, integendeel, en zorgen voor polarisatie en tweespalt in onze samenleving, terwijl nu eendracht en solidariteit nodig zijn om met elkaar deze crisis door te komen. We moeten het samen doen. Spreek elkaar hier ook op aan", aldus de burgemeester.