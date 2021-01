Burgemeester Peter Snijders van Zwolle heeft om 20.15 uur een noodbevel uitgevaardigd voor verschillende gebieden in Zwolle. Mensen die zonder geldige reden in dit gebied aanwezig zijn, worden weggestuurd of aangehouden. De politie heeft minstens twee arrestaties verricht.

De gebieden waar het noodbevel van kracht is zijn de Binnenstad, de Vechtstraat en omstreken, de Palestrinalaan (rondom Cruijff Court), Park de Wezenlanden, MAC3PARC stadion en Hotel van der Valk.

In Zwolle zijn alle relschoppers een kant op geveegd door de mobiele eenheid (ME). Volgens verslaggevers van nieuwspartner De Stentor heeft de politie de oproerkraaiers doelbewust een kant opgedreven en daarna de binnenstad vergrendeld.

Bij de IJsselhallen, de coronatestlocatie van de stad, is alles rustig.