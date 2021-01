Na de rellen in Eindhoven, Amsterdam en Enschede is ook onder meer Zwolle het mogelijke doelwit van rellen. Volgens RTV Oost worden op verschillende sociale media en in appgroepen berichten gedeeld over mogelijk meer protesten in Overijssel, waaronder dus in Zwolle.

In een aantal Nederlandse steden, waaronder in Eindhoven en Amsterdam en op het dorp Urk, was het afgelopen weekend onrustig. In Overijsselse steden als Enschede en Almelo ging het zondagavond mis. De rellen ontstonden bij demonstraties tegen de coronamaatregelen.

Volgens RTV Oost wordt er nu opgeroepen om Zwolle "te ruïneren" en er een "Eindhoven 2.0" van te maken. "Daarnaast is in een appgroep te lezen dat de relschoppers 'de media willen binnenvallen' en wordt er geopperd om 'zwaar vuurwerk' mee te nemen", aldus de omroep.

De informatie is te lezen op platforms als Instagram, Snapchat en Telegram. Het protest zou in Zwolle om 19.00 uur beginnen.

De politie Overijssel liet maandag op Twitter weten dat zij "zichtbaar aanwezig" zijn, ook na de rellen. Ook handhaven ze op overtredingen van de avondklok.