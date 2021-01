Het Zwolse veilingshuis Hessink's Auctions mag dinsdag opnieuw twee bijzondere werken van de Britse Street Art kunstenaar Banksy veilen, meldt RTV Oost maandag.

De twee werken van Banksy die verkocht worden, zijn 'Gangsta Rat'en 'Never liked the Beatles'. Het betreft sjabloon en spuitwerk-afbeeldingen die de kunstenaar in 2004 op een paar houten panelen van oude gebouwen in Seel Street in Liverpool heeft gespoten, meldt RTV Oost.

Jamie Wood, de 45-jarige zoon van Rolling Stones-gitarist Ron Wood, liet in november een deel van zijn kunstcollectie veilen in Zwolle. Het was de eerste keer dat er een Banksy in Nederland werd geveild.

Onder de objecten zat het topstuk 'Bird with Grenade' (Vogel met Handgranaat) van Banksy. Het werk is voor ruim 200.000 euro verkocht. Dit leverde voor Hessink's veel wereldwijde publiciteit op.

Banksy geldt als een van de grootste exponenten van de hedendaagse kunst met zijn 'Street-Art'.