Honderden medewerkers van Scania in Zwolle gaan vrijdag staken, meldt FNV donderdag. Ze leggen 24 uur hun werk neer uit protest tegen de opstelling van werkgeversorganisatie FME in de onderhandelingen voor een nieuwe cao.

"De medewerkers voelen zich totaal niet serieus genomen. Werkgevers bieden geen normaal salaris, willen geen goede afspraken over flexwerkers of over gezond de AOW-leeftijd halen", zegt Ingrid Langenberg, bestuurder van FNV Metaal.

Vakbonden en werkgevers zijn sinds september in gesprek over de nieuwe cao. Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Dat is ongeveer 1,1 procent per jaar.

"Die loonsverhoging zorgt voor vermindering van koopkracht. Wij willen een loonsverhoging die eer doet aan de enorme inzet van de werknemers in deze sector", zegt Langenberg. Werkgevers zouden niet meer salaris kunnen bieden vanwege de coronacrisis.

Ook wil de FNV dat werknemers meer zeggenschap over hun werk-privébalans krijgen. Tot slot ziet de vakbond graag gelijke lonen voor iedereen die hetzelfde werk doet, ongeacht de contractvorm, en zouden flexibele contracten na een jaar naar vast moeten worden omgezet.

Onder de cao vallen zo'n 160.000 mensen. De stakingen worden coronaproof georganiseerd.