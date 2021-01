Inbrekers hebben afgelopen week de opslag van een speeltuin in de Zwolse Zeeheldenbuurt in Wipstrik leeggeroofd. Apparatuur van duizenden euro’s is meegenomen, melden De Stentor en de wijkvereniging. Niek Beenen is een inzamelingsactie begonnen om nieuw tuingereedschap voor de speeltuin te kopen.

Afgelopen weekend namen dieven spullen uit de zeecontainers in de Zwolse speeltuin mee, waaronder een drukmaaier, heggenschaar en een paar bosmaaiers en bladblazers. De wijkvereniging vertelt tegen De Stentor dat ze boos zijn. "Wie doet nou zoiets? De kinderen worden er nu de dupe van."

Niek Beenen is een crowdfundingsactie gestart om het benodigde bedrag van 2500 euro in te zamelen. Tot nu toe hebben 65 mensen gedoneerd en staat er een bedrag van 1150 euro op de teller.

Marloes Markslag van Wijkvereniging Wipstrikkwartier laat op Facebook weten dat er ook nog andere acties op touw worden gezet zoals: flessen inzamelen, koekjes bakken en een online bingo.