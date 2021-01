De elektrische bussen van Keolis zullen in een debat van de provincie Overijssel op 27 januari aangehaald worden. De bussen kampen al met problemen sinds ze voor het eerst zijn ingezet. Het gaat om problemen als uitval, een kapotte verwarming en softwareproblemen. Ook moeten de bussen regelmatig worden weggesleept.

PVV-Statenlid Joeri Pool wil zo snel mogelijk gedeputeerde Bert Boerman ter verantwoording roepen en heeft hiervoor het extra debat aangevraagd. Daarin krijgt de partij steun van OCL en FVD.

De problemen met de nieuwe elektrische bussen hebben zich al voorgedaan in onder meer Deventer. Hier kwam zaterdagavond een bus tot stilstand vanwege een leeg lopende accu. Daardoor kwam de bus tot stilstand midden op de Siemelinksweg. Volgens de chauffeur was dit de derde bus met problemen in Deventer vorige week.

Ook in Harderwijk waren er problemen met de bussen. De Keolis-bussen moesten een andere route gaan rijden, omdat de nieuwe verkeersdrempels te hoog zijn.

Keolis liet onlangs weten dat de elektrische bussen kampen met aanloopproblemen met de batterij. Die zouden bij nagenoeg alle bussen zijn verholpen.