Bij een ongeluk in Zwolle is donderdagmiddag de bestuurder van een auto gewond geraakt. De man kwam met zijn voertuig in de sloot terecht en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het ongeluk gebeurde iets voor 14.00 uur aan de Doornweg in Zwolle. Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur. De auto vloog uit de bocht en eindigde in de sloot.

Politie en ambulance kwamen ter plaatse. De bestuurder is door de hulpdiensten gecontroleerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend.

De auto raakte door het ongeluk flink beschadigd, met name aan de voorkant, en moest door een berger worden weggehaald. Dit zorgde voor enige verkeershinder. Inmiddels is de weg weer vrij.