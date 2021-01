De politie Zwolle stuurt donderdag een sms-bom naar 750 klanten van cocaïnedealers. De telefoonnummers stonden in telefoons van vijf opgepakte dealers. Het is de eerste keer dat op deze manier niet alleen de dealers zelf, maar ook mogelijke gebruikers worden aangesproken.

Vijf verdachten werden vorig jaar door de politie aangehouden voor de handel in harddrugs. Na hun aanhouding zijn telefoons in beslag genomen. Op die telefoons zijn berichten onderschept over het verhandelen van cocaïne. De afzenders hiervan krijgen donderdag allemaal een sms.

In de sms staat een link naar een website waar de afnemers hulp kunnen zoeken om te stoppen met hun verslaving. De actie is een samenwerking van ex-gebruikers, de gemeente Zwolle, RIEC Oost-Nederland, OM Oost-Nederland en Politie Oost-Nederland.

In november kondigde de politie al aan dat ze drugsgebruikers meer willen aanpakken. Burgemeester Peter Snijders zei in zijn Nieuwjaarstoespraak begin 2020 al dat hij een 'sterke discussie' wilde voeren over drugsgebruik in de stad. Hij wees erop dat drugsgebruikers criminaliteit in stand houden.

Met deze actie willen de gemeente Zwolle en de politie de gebruikers daarvan bewust maken. Snijders: "Ze houden het criminele drugscircuit in stand en financieren hun eigen onveiligheid. En daar hebben ook andere inwoners last van. Dat willen we hen duidelijk maken."