De politie heeft woensdag op de snelweg A28 tussen Zwolle en Staphorst het rijbewijs van een bestuurder ingevorderd. De man kreeg bovendien een boete vanwege de te hoge snelheid waarmee hij reed. De politie moest hierdoor een andere zoektocht staken, maar die liep met een sisser af.

De agenten reden met een hoge snelheid op de snelweg, in verband met het zoeken naar een zogenoemde ANPR-hit. Dat heeft te maken met een automatische kentekenplaatherkenning. Een speciale camera met ANPR-techniek leest de kentekens van passerende voertuigen, die worden vergeleken met een lijst gezochte kentekens.

"Tijdens onze zoektocht zagen wij dat er een voertuig achter ons aan bleef rijden. Wij reden op dat moment ongeveer 180 kilometer per uur. Wat voor ons erg vervelend is, omdat wij bezig zijn met ons werk", melden de agenten op Instagram.

Daarop heeft de politie het voertuig een volgteken gegeven. "De bestuurder verklaarde dat hij niet in de gaten had dat hij achter de politie reed en dat hij dacht dat wij onderweg waren naar een car-meeting."

Na contact met de verkeersofficier is besloten om het rijbewijs van de bestuurder in te nemen. Het voertuig waar de aanvankelijke zoektocht om was begonnen, hebben de agenten later in hun dienst alsnog aangetroffen.