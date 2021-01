De Zwolse politie is in het onderzoek naar het kunstwerk De Boog over het Twistvlietpad in Stadshagen dat afgelopen weekend beschadigd raakte, op zoek naar een kleine witte vrachtwagen. Het kunstwerk ter waarde van 100.000 euro is vermoedelijk door een dergelijk voertuig geraakt.

Dat meldde een wijkagent van politie-eenheid Zwolle West dinsdagavond op Twitter. Buurtbewoners in Stadshagen in Zwolle hoorden in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 januari een harde knal. Later bleek dat het kunstwerk De Boog zwaar beschadigd was.

Op Twitter laat de wijkagent weten dat de dader in een vrachtwagentje reed dat iets groter was dan een bestelbus. De bus zou volgens de politie schade aan de voorzijde hebben. Nadat de dader rond 4.15 uur het kunstwerk raakte, is hij gekeerd en weggereden richting de Banddijklaan.

Mensen die meer over het incident of de kleine witte vrachtwagen weten, worden verzocht contact op te nemen met de politie.