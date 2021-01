Studenten van de sportopleiding van Hogeschool Windesheim in Zwolle organiseren op 21 januari een online minifestival via een livestream. De opbrengst gaat naar een stichting die zich inzet voor behandeling tegen hersenstamkanker.

Het zogeheten CALO WinterFestival vindt donderdag 21 januari tussen 18.00 en 21.00 uur plaats. Het doel van het evenement is dat Zwollenaren de coronacrisis even vergeten.

Het feest is vooraf opgenomen in een grote zaal in Theater De Spiegel. Diverse dj-acts komen tijdens de drie uur durende show voorbij, zoals East & Young, DJ Low-Reply, Ralf Naylo en Nick Raff.

Een kaartje voor het CALO WinterFestival kost 3,50 euro. De opbrengst gaat volledig naar de Tobias Sybesma Foundation, een stichting die zich inzet voor behandeling tegen hersenstamkanker.

"De aandacht en donaties voor deze ziekte kunnen bijzondere trajecten, gesprekken en samenwerkingen als gevolg hebben en ons weer een stap dichter bij een oplossing brengen", zegt de projectmanager van het feest.