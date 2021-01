Een 27-jarige man uit Utrecht heeft vrijdag bij Zwolle zijn twaalfde bekeuring ontvangen. Hij bleek na elf bekeuringen voor hetzelfde vergrijp zijn lesje nog niet te hebben geleerd. Er hangt hem ook een gevangenisstraf boven het hoofd.

De verkeerspolitie Oost-Nederland kreeg de man in de smiezen op de A28 tussen Zwolle en Hattem. De auto was bij de agenten bekend "vanwege verkeerszaken", zo verklaart de politie op sociale media. Het voertuig werd van de weg gehaald waarna de bestuurder zijn papieren moest laten zien. Dat de Utrechter geen geldig rijbewijs kon overleggen, zal de agenten niet hebben verrast. De elf voorgaande keren was dat namelijk ook al het geval.

De auto van de man werd ter plekke in beslag genomen. Ook dit was volgende de politie Oost-Nederland niet de eerste keer. Maar met de boete én het kwijtraken van zijn voertuig was de kous nog niet af. De verdachte zal zich moeten verantwoorden voor de rechter en volgens de politie is een gevangenisstraf, gezien recidive, "erg aannemelijk."