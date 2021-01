De politie in Zwolle heeft vanmorgen rond 04.00 uur twee inbrekers op heterdaad betrapt in een bedrijfspand aan de Tuinstraat.

Een omwonende hoorde glasgerinkel en belde direct de politie. Ook had een getuige twee mannen met bivakmutsen gezien.

Om de hoek van de inbraak, op de Van Karnebeekstraat, konden twee mannen worden aangehouden die aan het signalement van de daders voldeden. De mannen zijn afkomstig uit Arnhem en hebben een leeftijd van 54 en 58 jaar. Ze hadden geen buit bij zich. Het onderzoek naar de poging tot inbraak is nog in volle gang. Beide mannen zitten nog vast in afwachting van het onderzoek.

Dwangsom voor poging tot inbreken

Afgelopen woensdag werd er eveneens een inbreker op heterdaad betrapt. De 28-jarige man kreeg een dwangsom opgelegd voor zijn poging om in te breken in een winkelpand. Volgens een woordvoerder van politie Zwolle is er geen verband tussen beide zaken.