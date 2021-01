Een scooterrijder heeft zaterdag 31 oktober een politieagent van de fiets geduwd in de Zwolse wijk Assendorp. Het is nog onbekend wie de dader is, meldt de politie.

De scooterrijder negeerde op de Assendorperstraat een stopteken van een politiebusje en sloeg een weg in die was afgesloten. Een agent pakte zijn fiets en zette de achtervolging in.

De agent kwam ten val doordat de scooterrijder hem een schop gaf. De dader ging er op zijn rode scooter van door.

Mensen die meer over het incident weten, worden verzocht contact op te nemen met de politie.