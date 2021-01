Een 28-jarige Zwollenaar is opgepakt voor een inbraakpoging. Hij probeerde woensdagavond een winkelpand in de Diezerstraat in het centrum van Zwolle binnen te dringen.

Rond 22.30 uur zag een getuige dat een man probeerde in te breken in een winkelpand. De getuige waarschuwde direct de politie. Agenten gingen op de melding af en troffen de verdachte aan. De Zwollenaar bleek in het bezit te zijn van inbrekerswerktuig. Hij had onder meer boren, schroevendraaiers en tangen bij zich.

Door de alerte getuige bleef het bij een inbraakpoging, want hij slaagde er niet in binnen te komen. De inbreker werd aangehouden voor overtreding van de algemene plaatselijke verordening (APV). Hij kreeg een boete. Bij welke winkel hij wilde inbreken, is niet bekendgemaakt.

Tegen de man wordt ook een dwangsomprocedure gestart. Daarmee wordt geprobeerd te voorkomen dat de Zwollenaar opnieuw probeert in te breken. Elke keer dat de man met inbrekerswerktuig betrapt wordt, kan de dwangsom worden opgeëist. Bij een last onder dwangsom gaat het om bedragen tussen 2.500 euro en 10.000 euro.