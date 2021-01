Supermarkt Lidl in Zwolle-Zuid wordt flink groter. Twee aangrenzende winkelpanden worden door de supermarktketen overgenomen, meldt De Stentor donderdag.

Dat betekent dat de snackbar en kledingreparateur die er nu zitten, gaan verhuizen. Zij gaan naar een andere locatie in het winkelcentrum. De uitbreiding van het winkeloppervlak van de Lidl vindt dit voorjaar plaats.

De Lidl opende in 2013 de deuren in Zwolle-Zuid. Naast deze locatie heeft de supermarktketen nog drie andere vestigingen in Zwolle: In Holtebroek, in Winkelcentrum Diezerpoort en in Winkelcentrum Aa-Landen.