Vanwege een brand in de binnenstad stond een deel van het centrum van Zwolle woensdag tijdelijk vol rook. De brand woedde in een leegstaand pand in de Weeshuispassage. Rond 18.00 uur was het vuur onder controle. Volgens een woordvoerder zijn er geen gewonden gevallen.

De brandweer moest een deur forceren om binnen te komen, aangezien de winkelpanden leeg staan. De Weeshuispassage had aanvankelijk een overkapping, maar er zijn plannen om het gebied een grote opknapbeurt te geven. De passage was daarom afgezet met hekken. Die heeft de brandweer opengeknipt.

De brand ontstond op de begane grond, maar sloeg door naar de eerste etage. Boven de winkelpanden waren woningen, maar ook die staan leeg. De voormalige woningen zijn afgesloten van water en elektriciteit. De hulpdiensten hebben andere ruimtes uitgekamd om er zeker van te zijn dat ook daar niemand aanwezig is. Ook werd het pand geventileerd.