Het luchtalarm in onder meer Zwolle ging maandag 4 januari een aantal minuten later af dan de bedoeling was. Normaal gesproken wordt het alarm elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest, maar in Zwolle was dat deze keer iets later.

Het bleek dat het signaal, dat handmatig vanuit Apeldoorn door een centralist wordt uitgevoerd, zo'n twee minuten later is verstuurd.

"In het systeem zien we dat de meldkamer om 12.01 uur de melding heeft verstuurd. Het kan net zijn dat de centralist een 112-melding kreeg om 12.00 uur. Zo'n telefoontje krijgt dan voorrang", zegt de woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland.

Meerdere mensen melden bij de veiligheidsregio dat ze het luchtalarm in Zwolle niet of later hebben gehoord. Naar aanleiding daarvan heeft de veiligheidsregio de oorzaak daarvan uitgezocht.