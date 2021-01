Wehkamp is op zoek naar een nieuwe locatie voor het hoofdkantoor. Mede door de coronacrisis is er behoefte aan een andere kantooromgeving, meldt het bedrijf aan nieuwspartner De Stentor. Dat betekent dat het bedrijf de huidige locatie aan de Meeuwenlaan gaat verlaten.

Omdat veel medewerkers door de coronamaatregelen thuiswerken, wil Wehkamp de organisatie efficiënter inrichten en hun locatie, pal aan de A28 in Zwolle, verlaten. Ook voor de coronacrisis speelde dat idee al, zo zegt een woordvoerder.

Het is nog niet bekend waar Wehkamp zich gaat vestigen. Wel blijft het bedrijf, dat zo'n zeshonderd medewerkers telt, in Zwolle. "We zitten al tientallen jaren in Zwolle. Dus wat dat betreft zijn we een echt Zwols bedrijf met een grote regionale functie als werkgever. We zitten erg goed in Zwolle", zegt de woordvoerder tegen Retailtrends.

Momenteel heeft Wehkamp een distributiecentrum op industrieterrein Hessenpoort in Zwolle. Of ze zich daar gaan vestigen, wil de woordvoerder niet zeggen.