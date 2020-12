De brandweer van Zwolle heeft in de nacht van maandag op dinsdag een auto moeten blussen in de wijk Kamperpoort. Het was de 29e autobrand in Zwolle in anderhalf jaar tijd en de zesde in de afgelopen zeventien dagen.

De brand begon nadat buurtbewoners in de betreffende wijk rond 1.45 uur een knal hoorden. Zij dachten eerst aan vuurwerk, maar nadat zij zagen dat er vlammen uit een geparkeerde auto sloegen, belden zij de brandweer.

De brandweer kon voorkomen dat de auto volledig in vlammen opging, al raakte het voertuig wel zwaar beschadigd.

De politie heeft als bewijs een petfles meegenomen die zij aantroffen bij de auto. Mogelijk is die gebruikt om de auto in brand te steken.

Afgelopen weekend werden al twee nieuwe auto's door vlammen verwoest in de wijken Holtenbroek en Frankenhuis. Twee weken daarvoor gingen er ook drie auto's in vlammen op.