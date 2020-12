De politie is maandagmiddag groots uitgerukt voor een mogelijke schietpartij aan de Kooienberglaan in Zwolle. Er is inmiddels een verdachte aangehouden.

De politie kwam met meerdere voertuigen ter plaatse nadat er rond 16.00 uur een melding binnenkwam van iemand die schoten of vuurwerk had gehoord op de Zwolse Kooienberglaan.

Een groot deel van de Klooienberglaan in de wijk Holtenbroek is afgezet. De politie onderzoekt momenteel nog waar het incident precies heeft plaatsgevonden. Een verdachte is aangehouden.

Wat er gebeurd is en of er gewonden zijn, is vooralsnog niet bekend.