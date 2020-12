Bewoners in de Zwolse wijk Holtenbroek zijn voor de tweede keer in korte tijd opgeschrikt door een autobrand. De brand ontstond rond 1.45 uur in de nacht van woensdag op donderdag bij de Von Weberhof.

De brandweer had de brand snel onder controle, waardoor andere geparkeerde auto's konden worden gered. De politie gaat uit van brandstichting en heeft na de brand naar mogelijke daders gezocht in de wijk. Hierbij werden meerdere auto's gecontroleerd.

Afgelopen november vloog op vrijwel dezelfde plek ook een auto in brand. Die auto raakte toen flink beschadigd bij de kofferbak. In januari dit jaar waren er ook twee autobranden in de wijk. Die waren toen aangestoken.