Op IJsselallee in Zwolle op de kruising met de Hanzelaan

zijn vrijdagavond twee auto's op elkaar gebotst. Een van de bestuurders is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeluk werd een van de twee auto's, door nog onbekende oorzaak , vol in de zijkant geraakt.

Het was op de IJsselallee het zoveelste ongeluk dit jaar. Zo was er in de afgelopen ruim twee maanden al viermaal een ongeval op de kruising met de Nieuwe Veerallee. Ook op andere kruisingen op de IJsselallee ging het het afgelopen jaar vaak mis.

Eind augustus liet de gemeente Zwolle weten de afstelling van de verkeerslichten nog eens nader onder de loep te nemen, na drie ongevallen binnen twee weken tijd.