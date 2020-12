Op zijn laatste werkdag in Isala is plastisch chirurg Peter Houpt koninklijk onderscheiden voor zijn waarde voor onder meer de handchirurgie en het behandelen van de hazenlip. In zijn vrije tijd behandelt hij ook nog belangeloos brandwonden in Bangladesh, waar hij nu nog meer tijd aan wil besteden.

Houpt is expert op het gebied van de hazenlip (schisis), het herstelwerk na verwondingen (reconstructieve traumatologie) en handchirurgie. Internationaal staat hij bekend als pionier van de handchirurgie en onder zijn leiding is in heel Europa een standaard ontwikkeld voor goede hand-traumazorg. "Niet voor niets kreeg Zwolle in 2019 als eerste het predicaat European Hand Trauma Center", schrijft de gemeente in het begeleidende bericht over de onderscheiding.

'Wandelende encyclopedie'

Met enkele familieleden en collega's om hem heen verraste burgemeester Peter Snijders Houpt vrijdagmiddag, op zijn laatste werkdag. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Collega's noemden hem "wandelende encyclopedie" en "second opinion vraagbaak".

Het is dankzij Houpt dat Zwolle als een van de weinige niet-academische ziekenhuizen over een volwaardige opleiding plastische chirurgie beschikt. Hij leidde nieuwe collega's op, zoveel dat Zwolle meer plastisch chirurgen aflevert dan het UMCG of UMCU. De "Zwolse school" is dan ook een begrip, stelt de gemeente.

Bangladesh

Ook in zijn vrije tijd zit Houpt niet op zijn handen. In 2019 opende hij een brandwondencentrum in Barisal met lokaal opgeleid personeel, een resultaat van zijn stichting Brandwonden Aloshika. Zelf behandelt en opereert hij daar kosteloos kinderen en jongeren met brandwonden of een hazenlip. Vanaf nu hoopt Houpt daar nog meer tijd voor te kunnen maken.