Het treinverkeer tussen Zwolle en Kampen is donderdagavond gestremd wegens een aanrijding. Naar verwachting duurt het tot laat in de avond voordat de treinen weer zullen gaan rijden, meldt de NS.

Wat er precies is gebeurd op het spoor tussen Zwolle en Kampen is vooralsnog onbekend. Duidelijk is wel dat de problemen tot ongeveer 23.30 uur aanhouden, zo is de voorspelling.

De extra reistijd kan volgens de NS oplopen tot meer dan een uur.