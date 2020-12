De gemeente Zwolle wijst vier nieuwe plekken aan voor woonwagens in de Hanzestad. Dat voorstel komt uit een behoefteonderzoek onder woonwagenbewoners. De nieuwe woonwagens komen in de wijk Stadshagen te staan.

In 2019 is een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte naar nieuwe woonwagenstandplaatsen. De conclusie van dit onderzoek was dat er in Zwolle behoefte is aan twaalf tot vijftien nieuwe woonwagenstandplaatsen.

Het eerste puzzelstukje wordt gelegd in Stadshagen, met vier nieuwe woonwagens.

De woonwagens komen te staan in de nog te bouwen woonwijk Breezicht Noord in Stadshagen. Volgens de gemeente biedt deze locatie mogelijkheden voor standplaatsen voor woonwagens.

"De verwachting is dat de woningen in Breezicht Noord, en daarmee ook de standplaatsen, in 2023 opgeleverd gaan worden", meldt de gemeente in een persbericht.