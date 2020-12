Een auto is door nog onbekende oorzaak dinsdagavond in brand gevlogen aan het Haringvliet in de Zwolse wijk Aa-landen. De brandweer wist de brand snel te blussen, maar de auto raakte flink beschadigd.

De auto blijft tot woensdag staan op de plek van de brand, om de auto is rood lint gespannen. De politie doet woensdag onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Begin oktober vlogen in dezelfde wijk drie auto's in brand. Dat gebeurde aan de Dollard, niet ver van het Haringvliet. De politie houdt daarbij rekening met brandstichting. Het is niet bekend of er een verband is tussen beide branden.

Met de brand aan het Haringvliet staat de teller in Zwolle in anderhalf jaar tijd op 27.