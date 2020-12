Independer heeft uitgezocht wat de parkeertarieven bij het Zwolse ziekenhuis Isala en in de directe omgeving zijn. Uit het onderzoek van de vergelijkingssite blijkt dat het Isala ziekenhuis in de middenmoot zit qua tarieven.

Bij sommige Nederlandse ziekenhuizen kan gratis worden geparkeerd, terwijl je ook ziekenhuizen hebt waar je twintig euro per dag betaalt.

Parkeren bij het Isala Ziekenhuis kost 1,70 euro per uur. Als je binnen dertig minuten met je parkeerkaart uitrijdt, betaal je niks. Voor een dagkaart ben je 8,30 euro kwijt. Dat is ook het maximale tarief per dag.

Voor wie meerdere keren per week bij het Isala ziekenhuis komt, loont het om een parkeerabonnement te nemen voor 12,50 euro per week, aldus Independer.

Op zondagen en op feestdagen is er gratis parkeren. Wie een invalidekaart heeft kan een uitrijkaart ontvangen bij de Centrale balie in het hoofdgebouw van het ziekenhuis.

Parkeren is gratis in de straten rondom het ziekenhuis van Zwolle.