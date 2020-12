Carbidschieten mag dit jaar op Oudejaarsdag niet in Zwolle. De gemeente wijst vanwege het coronavirus geen schietlocaties aan. Volgens burgemeester Peter Snijders is het "vrijwel onmogelijk" om de traditie binnen de coronaregels te laten plaatsvinden.

Ook is er de vrees dat mensen vanwege het vuurwerkverbod zouden uitwijken naar carbid. Carbidschieten is in Zwolle in de APV verboden, maar normaliter worden voor oudejaarsdagen locaties aangewezen waar de melkbustraditie wel mag worden gehouden. Daar werd soms een heel feest van gemaakt, met tot meer dan honderd bezoekers.

"Dit soort grote samenkomsten wil je dit jaar natuurlijk voorkomen. Daar komt bovenop dat er waarschijnlijk vanwege het vuurwerkverbod extra mensen zouden gaan carbidschieten. De drukte op de locaties zou daarmee alleen maar toenemen. Dat valt niet te verantwoorden binnen de huidige coronamaatregelen", zegt de burgemeester.

Het aanwijzen van extra locaties bleek volgens Snijders ook geen reële mogelijkheid te zijn. "We blijven toch een stad, waar de ruimte om carbid te schieten überhaupt al beperkt is. Zeker als iedereen ook nog 1,5 meter afstand moet houden en in groepjes van maximaal vier mensen bij elkaar mag staan. Al met al vind ik het beter dat we een jaar overslaan."