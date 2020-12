De brandweer van Zwolle moest zich donderdagochtend in allerlei bochten wringen om de gewonde chauffeur van een gekantelde truck te kunnen bevrijden. Het ongeluk met het zandtransport gebeurde op de Westenholterallee, op de kruising met de N331 (de Hasselterweg).

Hulpverleners moesten de gewonde trucker via de voorkant van zijn cabine uit zijn benarde positie bevrijden.

De voorruit moest worden weggehaald zodat ze hem uit de gecrashte vrachtwagen konden halen. Daarna werd hij op een brancard gelegd en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De trucker nam de bocht net iets te snel waardoor de vrachtwagen kantelde, meldt de politie Zwolle. De vrachtwagen belandde half naast de weg.

De Westenholterallee is een belangrijke weg voor verkeer vanuit Stadshagen en Hasselt richting de A28. De weg is afgesloten richting de snelweg, verkeer moet omrijden. De afsluiting is nodig om de vrachtwagen te kunnen bergen. Die klus gaat nog enkele uren duren.