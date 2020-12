Op de kruising van de Nieuwe Veerallee en de IJsselallee in Zwolle zijn woensdagmiddag rond 17.30 uur drie auto's op elkaar gebotst. Vermoedelijk reed één van de auto's door rood. Het is de vierde keer in twee maanden tijd dat op dit kruispunt een ongeval gebeurt.

De materiële schade aan de voertuigen was groot, de drie betrokken auto's werden afgevoerd door een sleepbedrijf. Een ambulance kwam ter plaatse, maar er hoefden geen gewonden naar het ziekenhuis te worden afgevoerd.

Het verkeer op de zuidelijke ring rond Zwolle stond lange tijd vast, ook het verkeer dat vanaf de A28 richting centrum van Zwolle wilde rijden moest omrijden.