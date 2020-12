De politie en douane hebben in de nacht van woensdag op donderdag 2.000 kilo illegaal vuurwerk ontdekt bij een controle van een vrachtwagen aan de grens bij Losser. Het vuurwerk is in beslag genomen. Twee inzittenden uit Zwolle zijn gearresteerd.

De douane kwam de vrachtwagen op het spoor bij een controle aan de grensovergang. Daar bleek dat achter in de vrachtwagen maar liefst vijf pallets met in totaal 2.000 kilo aan illegaal vuurwerk stonden, met het doel die verder Nederland in te krijgen.

De twee inzittenden, beide afkomstig uit Zwolle, zijn gearresteerd. Het vuurwerk is in beslag genomen. Volgens de politie worden er rondom de grensovergang bij Noordoost-Twente deze periode meer controles gehouden. Dat heeft te maken met het vuurwerkverbod dat de komende jaarwisseling van kracht is in Nederland. De controles worden bij wijze van steekproef uitgevoerd.