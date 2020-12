Een Mercedes in Zwolse wijk Stadshagen is in de nacht van woensdag op donderdag grotendeels verwoest door een brand. Het voertuig stond voor een woning geparkeerd aan de Nijerwalstraat.

Het incident werd rond 04.00 uur gemeld waarop de brandweer uitrukte. Zij konden de felle brand snel blussen waardoor de auto niet volledig uitbrandde.

De oorzaak is nog niet officieel vastgesteld, maar gezien de schade aan het voertuig en het tijdstip past het incident in het patroon van eerdere brandstichtingen in Zwolle.