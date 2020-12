Drie minderjarige verdachten zijn aangehouden voor de gewelddadige beroving van een tiener in Zwolle maandagavond. Het vijftienjarige slachtoffer uit Kampen werd voor een woning aan de Dantzigstraat in elkaar geschopt.

De politie laat weten dat ze druk bezig is met het onderzoek. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Een ooggetuige (19) vertelde maandagavond aan De Stentor hoe er ineens op de deur van zijn ouderlijk huis geramd werd. Toen hij die opende, zag hij hoe een jongen door twee anderen mishandeld werd.

De belagers sloegen vervolgens op de vlucht. "De jongen vertelde me dat hij een deal had en dat hij voor een tientje mishandeld is. Ze zouden met messen op hem af zijn gekomen, maar die heb ik niet gezien", aldus de ooggetuige.