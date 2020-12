De man die maandagmiddag na een achtervolging in een gestolen auto crashte bij een spoorwegovergang in Zwolle, is 33 jaar en komt uit Olst. Dat heeft de politie dinsdag laten weten.

De politie signaleerde maandagmiddag een gestolen auto. De man achter het stuur negeerde vervolgens het gegeven stopteken en sloeg op de vlucht. Wat volgde was een wilde achtervolging die abrupt tot een einde kwam.

De bestuurder reed aan de verkeerdere kant van de weg, maar had zich vergist in de spoorwegovergang aan de Veerallee. Hier knalde hij vol op een slagboom en kwam daardoor direct tot stilstand.

De man is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte wordt door de politie nog verhoord, laat een woordvoerder van de politie weten.