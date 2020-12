In een pand aan de Dokter van Deenweg in Zwolle is dinsdag mogelijk een poederbrief gevonden. Het gebouw is uit voorzorg ontruimd.

Het gaat om het pand van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Er is niemand gewond geraakt. Momenteel wordt er onderzoek gedaan door specialisten, laat een politiewoordvoerder weten.

Het pand werd uit voorzorg ontruimd, een deel van het personeel is naar huis. Waar er normaal 350 medewerkers zijn, zijn dit er nu nog maar tientallen.