De Zwolse wethouder Monique Schuttenbeld heeft zondag het eerste exemplaar van de nieuwe plaat van het Britten Jeugd Strijkorkest in ontvangst genomen.

Nino Rota Concerto is het twaalfde album van de formatie die onder leiding staat van Loes Visser. Het album bevat onder meer muziek van de filmcomponist Nino Rota, I Crisantemi van Giacomo Puccini en van Anton Arrenski variaties op het thema van Tchaikovsky.

"Voor iedereen werkzaam in de cultuur is dit een lastig jaar. Door de restricties van samenkomen, konden we weinig samen repeteren. Voor mij was het heel belangrijk om met het orkest aan de gang te blijven. Juist in deze tijd", zegt Visser.