Henk Geertsema is sinds vrijdagmiddag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Zwollenaar ontving de koninklijke onderscheiding tijdens een kleinschalig afscheidssymposium in de Plantagekerk.

Geertsema is onderscheiden voor zijn bijzondere verdiensten voor de samenwerking tussen kerken, onderwijsinstellingen en hulpverleners. Hij werkte als docent bij de Gereformeerde Hogeschool Zwolle (nu Viaa) en de Theologische Universiteit Kampen. Geertsema vernieuwde het curriculum en versterkte de ontwikkeling van lectoraten en de plaats van wetenschappelijk theologisch onderzoek.

Tevens legde hij in de jaren tachtig de basis voor het Praktijkcentrum Zwolle, waarvan hij sinds 2013 directeur was. Daar bracht hij theologie, pedagogiek, psychologie en sociologie bij elkaar.