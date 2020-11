Duizenden woningzoekenden in Kampen, Vollenhove, IJsselmuiden en Zwolle die ingeschreven staan bij de Woningzoeker, worden gewaarschuwd voor zogenaamde 'phishing mail'. Het betreft een betaalverzoek van criminelen voor het verlengen van de jaarlijkse inschrijving dat er realistisch uitziet.

Bij de Woningzoeker staan duizenden mensen ingeschreven voor een huurwoning. Vanwege de krapte op de woningmarkt en lange wachttijden, staan zij daar soms jarenlang ingeschreven.

Zes corporaties

In de Woningzoeker staat het aanbod aan huurwoningen weergegeven van zes woningcorporaties (Beter Wonen, DeltaWonen, Openbaar Belang, SWZ, Wetland Wonen) in Kampen, Vollenhove, IJsselmuiden en Zwolle.

Vaak gebeurt het verlengen van de jaarlijkse inschrijving op de automatische piloot omdat het een klein bedrag betreft. Het betaalverzoek dat de internetcriminelen hebben gedaan bij mensen die ingeschreven staan bij de Woningzoeker, ziet er bovendien realistisch uit. De kans is groot dat een aantal mensen geld heeft overgemaakt.

Acht euro

De Woningzoeker waarschuwt de bij hen ingeschreven mensen daarom via een mail dat zij niet op de 'iDEAL-knop' in de nepmail moeten klikken die ondertekend wordt door Woningnet. In de nepmail wordt gevraagd om een bedrag van acht euro.

De Woningzoeker meldt verder dat mensen altijd een bericht krijgen van de Woningzoeker zelf als de jaarlijkse inschrijving moet worden verlengd en roept mensen die twijfelen op om één van de corporaties te raadplegen op de site.

Onduidelijk

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen de nepmail hebben ontvangen en of er woningzoekenden tussen zitten die daadwerkelijk de acht euro hebben overgemaakt. Ook is het nog niet duidelijk of de organisatie daadwerkelijk is gehackt.

Een woordvoerder van woningstichting SWZ meldt namens de Woningzoeker dat die informatie momenteel wordt verzameld binnen de organisatie en dat zij er later op terugkomt.