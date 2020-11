Leden van de Zwarte Pieten Actiegroep hebben in de nacht van maandag op dinsdag op de stoep voor het stadskantoor in Zwolle de leus ‘Welkom Sint en Zwarte Piet’ geschreven.

Op Twitter zegt een lid van de groep: "Het volk gaat over de traditie en niet de politiek."

De actiegroep was eerder actief in Oldenzaal, Almelo en de Randstad en pleit voor het behoud van de traditionele Zwarte Piet. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat ‘iedereen het recht heeft om zijn of haar mening te uiten,maar dat het niet de bedoeling is dat je dit op iemands eigendom doet’. De ROVA zal binnenkort de leus verwijderen.



Anderhalve maand geleden werd de gemeente Deventer slachtoffer van de actiegroep. Ook hier werden middenin de nacht de ramen beplakt en leuzen geschreven met krijt.