Poppodium Hedon in Zwolle gaat verder zonder directeur. Oud-directeur Anne Riemersma verliet de organisatie per 1 juli. Sindsdien is er geen nieuwe directeur aangesteld.

Door het vertrek van Riemersma viel er een ruimte in het bestuur van poppodium Hedon. De afgelopen maanden vulde het management van de organisatie die ruimte op. Nu besluit moederorganisatie Travers dat Hedon zonder directeur verder blijft gaan.

De taken die directeur Riemersma vervulde brengt het poppodium voortaan onder bij een zakelijk leider en een artistiek leider. Dat zijn Remko van Kan (tot op heden manager bedrijfsvoering) en hoofd programma Erik Delobel.