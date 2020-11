Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag flink beschadigd geraakt door een brand op de Von Weberhof in Zwolle. De brandweer heeft voorkomen dat het voertuig volledig werd verwoest. Niemand raakte bij de brand gewond.

De hulpdiensten ontvingen rond 1.00 uur een melding over een autobrand in de wijk Holtenbroek. De getroffen auto stond op een parkeerplaats.

Het getroffen voertuig had vooral flinke schade aan de kofferbak en moest door een berger worden weggehaald.

De politie heeft in de omgeving gezocht naar sporen. Er wordt onderzocht of er sprake is van brandstichting. Het is de derde keer dit jaar dat er een auto is uitgebrand op het parkeerterrein tussen de Klooienberglaan, Händellaan en Von Weberhof. De twee eerdere branden waren aangestoken.