Parkeergarage Katwolderplein in Zwolle is door ANWB bekroond als beste parkeergarage van Nederland. Katwolderplein staat met een 9 bovenaan de lijst.

"Een innovatieve parkeergarage dankzij de zonnepanelen en een prettige sfeer", aldus ANWB. De verkeersorganisatie beoordeelde in totaal veertig parkeergarages in twintig Nederlandse steden.

De recent gebouwde parkeergarage, gelegen vlak naast bioscoop Pathé, heeft zijn hoge beoordeling vooral te danken aan de brede parkeervakken en de sfeer (een dikke 10). Ook de vele veiligheidsmaatregelen voor voetgangers wordt in deze garage hoog gewaardeerd. De parkeerplaatsen voor mindervaliden worden in het Katwolderplein het minste gewaardeerd, maar scoren nog steeds ruim een 7.

Innovatief en groen is de parkeergarage zeker. Het is een licht en duurzaam gebouw met meerdere laadpalen voor elektrische auto’s en energiezuinige verlichting die dimt wanneer er niemand aanwezig is. Daarnaast zijn er speciale nestelplekken voor gierzwaluwen en vleermuizen gemaakt.

Onderaan de lijst

De slechtst gewaardeerde parkeergarage staat in Arnhem, De Rozet. "Een verouderde parkeergarage met smalle, steile taluds, krappe bochten en gevaarlijke plekken voor voetgangers."

De ANWB onderzocht verder of er makkelijk, zonder te veel obstakels, kan worden geparkeerd. Ook routeaanduiding en verkeerstekens maken deel uit van de test, net als formaat en ligging.