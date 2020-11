Een 32-jarige man uit Zwolle is donderdag veroordeeld voor het misbruiken van zijn destijds minderjarige stiefdochter. Hij kreeg drie jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk opgelegd.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer migreerde in 2013 met haar zus en moeder vanuit de Verenigde Staten naar Nederland. Haar stiefvader maakte in het begin veel seksueel getinte grappen.

Het eindigde in "structureel en gepland mentaal en fysiek misbruik" in de sekslessen die hij haar gaf.

Daarna ging het verder en randde hij haar vanaf haar zestiende meerdere keren in haar eigen bed aan, meldde het slachtoffer. De laatste stap waren de verkrachtingen, beschreef ze op de zitting twee weken terug.

Naast de celstraf kreeg de man een contactverbod met zijn stiefdochter. Ook moet hij zich laten behandelen, mag hij niet in contact komen met minderjarigen zolang de reclassering dat noodzakelijk acht en moet hij 20.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.