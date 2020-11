Jamie Wood, de 45-jarige zoon van Rolling Stones-gitarist Ron Wood, laat een deel van zijn kunstcollectie veilen in Zwolle. Onder de objecten zit het topstuk 'Bird with Grenade' (Vogel met Handgranaat) van de wereldberoemde kunstenaar Banksy.

Dat maken zowel het bewuste veilinghuis (Hessink's Auctions in Zwolle) als de Engelse krant The Sun bekend. The Sun bestempelt de zet van Woods' zoon om de collectie te veilen als de volgende stap in de gespannen relatie met zijn vader. Woods' zoon raakte op veertienjarige leeftijd verslaafd aan drugs en verwijt zijn ouders dat zij hem beschadigd hebben met hun rock-'n-roll lifestyle.

Messen van Richards

De collectie van Jamie Wood bevat onder andere een gitaar die hij kreeg van zijn vader (die behalve gitarist zelf ook kunstenaar is), werk van Stones-zanger Mick Jagger en een messencollectie van Keith Richards, de andere Rolling Stones-gitarist.

Één van die messen zou in 1989 zijn getrokken door Richards tijdens een bijeenkomst voor hun toenmalige tournee waar duidelijk werd dat Donald Trump de toenmalige tournee van de wereldberoemde rockband zou promoten.

De gitarist stak het roestige mes in een tafel en riep tegen zijn toehoorders: "Jullie moeten af van deze man!" Onlangs kwam hij tegenover de Amerikaanse nieuwszender CNN terug op het voorval. "Zeg niet dat ik jullie niet heb gewaarschuwd."

Miljoenen euro's

Het topstuk van de collectie is een zeldzaam graffitischilderij van de wereldberoemde kunstenaar Banksy met de titel 'Bird with Grenade', dat vanaf 200.000 euro zal worden geveild.

Volgens Engelse media kan de definitieve opbrengst van het stuk (dat in 2002 door Banksy is aangebracht op een deur) zomaar enkele miljoenen opbrengen.

De spullen zullen op drie verschillende data worden geveild in de Koperen Hoogte, waar Hessink tegenwoordig kantoor houdt en veilingzalen heeft. Het schilderij van Banksy wordt donderdag 26 november geveild.

Eerste in Nederland

Het Zwolse veilinghuis meldt dat de vermoedelijke opbrengst van 'Bird with Grenade' ligt tussen 200.000 euro en 1 miljoen euro. Recentelijk werden werken van Banksy voor respectievelijk ruim acht miljoen en ruim elf miljoen euro verkocht.

Banksy geldt als één van de grootste exponenten van de hedendaagse kunst met zijn 'Street-Art' en het is de eerste keer dat er een Banksy in Nederland zal worden geveild.

Trots

Hessink's Auctions laat verder weten bijzonder trots te zijn op "de eerste Internationale Contemporary Art, Street-Art en Pop-Art veiling op Nederlandse bodem."

Naast werken van Banksy, Ronnie Wood zelf, Schoony, Rotella en anderen, zullen ook werken worden geveild van beroemde Chinese Kunstenaars Liu Bolin, Zhang Dalí en Wang Dajun.

Van zaterdag 21 november tot en met woensdag 25 november staan er kijkdagen op het programma, meldt de site van Hessink's Auctions. Daar is ook te zien wat er nog meer zal worden geveild de komende weken.