Een man die zaterdag zijn rijbewijs verloor door te snel rijden op de A28 tussen Zwolle en Hattem, is woensdag opnieuw de weg op gegaan en aangehouden. Deze keer had hij harddrugs en een wapen bij zich.

De politie kreeg hem in het vizier op de N35 tussen Zwolle en Heino. Opnieuw weigerde de bestuurder zich ook maar iets aan trekken van de toegestane maximum snelheid. Hij reed 150 kilometer per uur waar 100 is toegestaan. Ook negeerde de man tijdens zijn illegale ritje een rood verkeerslicht.

De politie controleerde de auto. De bestuurder bleek in het bezit van harddrugs én hij had een wapen voorhanden bij het middenconsole, zo schrijft de politie. De man werd daarom aangehouden en hij moest afstand doen van zijn auto, het wapen en de drugs.

Zaterdag scheurde de man met maar liefst 169 km/u over de A28 tussen Zwolle en Hattem, zo verklaart de politie Oost-Nederland op Instagram. De maximum snelheid op die weg is 100 km/u. Een speekseltest wees er bovendien op dat de man onder invloed was van drugs. Zijn rijbewijs werd ingevorderd.

De politie stelt dat de bestuurder voor zijn acties meerdere boetes heeft gehad. Het resultaat van de bloedproef is nog niet bekend. Als blijkt dat hij weer onder invloed was van drugs, dan volgt ook daarvoor nog een proces-verbaal.