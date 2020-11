In de IJsselhallen in Zwolle komt een grootschalige coronatestlocatie. Dat heeft de veiligheidsregio IJsselland woensdag bekend gemaakt.

Volgens directeur Rianne van den Berg van de GGD IJsselland zijn de contracten over het gebruik van de IJsselhallen als L-testlocatie nog niet getekend, maar is het wel "zo goed als rond". De teststraat moet half december de deuren openen. De grootschalige locatie betekent een aanzienlijke uitbreiding van de testcapaciteit in de regio IJsselland.

Voor de IJsselhallen is ook gekozen met het oog op een mogelijke omvangrijke vaccinatie-operatie zodra er vaccins tegen corona beschikbaar komen. Volgens Van den Berg zijn de IJsselhallen ook "ideaal" om snel grote aantallen mensen te ontvangen en te kunnen vaccineren tegen corona.

Op meerdere plekken in Nederland komen grootschalige coronatestlocaties. Er moeten honderden mensen puur kunnen worden getest. De onlangs geopende testlocatie in de Jaarbeurs in Utrecht, de grootste van Nederland, kan achthonderd testen per uur afnemen.