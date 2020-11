Oud-burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer, neemt vanaf donderdag tijdelijk de taken van Onno van Veldhuizen van Enschede over. Van Veldhuizen is getroffen door corona en heeft een langere herstelperiode nodig.

Van Veldhuizen is na een ziekenhuisopname inmiddels weer thuis en werkt aan zijn herstel. In overleg met hem, een vertegenwoordiging van de gemeenteraad en het college van B&W van Enschede heeft Commissaris van de Koning Andries Heidema besloten om voor de komende maanden Meijer als waarnemend burgemeester in Enschede te benoemen.

Lid Eerste Kamer

Henk Jan Meijer (69) was onder andere negentien jaar burgemeester van Zwolle en is nog steeds bestuurlijk actief, o.a. als lid van de Eerste Kamer. Het werk van waarnemend burgemeester Meijer start donderdag en eindigt op het moment dat de burgemeester volledig hersteld is en zijn ambtsuitoefening kan hervatten.

Heidema: "Ik heb grote waardering voor de wijze waarop het college in Enschede, met loco-burgemeester Niels van den Berg voorop, samen met de gemeenteraad op een zorgvuldige manier het bestuurlijke werk doet bij afwezigheid van Onno van Veldhuizen. Het is een zware last die voor enkele van de betrokkenen tot veel extra werkzaamheden leidt. Omdat de duur van het herstel van een zware Corona-aandoening ongewis is, maar zeker enkele maanden kan beslaan, vind ik het van belang dat Enschede in de huidige coronacrisis, die heel veel vraagt van het openbaar bestuur, kan terugvallen op een tijdelijke burgemeester. "