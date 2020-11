Bij een kringloopwinkel aan de Nieuwe Veerallee in Zwolle is er vorige week vrijdag ingebroken. Dat meldt de winkel maandag op Facebook. Als de daders zich voor maandagavond niet melden, "zullen er verdere acties volgen".

"In de nacht van vrijdag 13 november 2020 is er tussen 1.15 uur en 5.00 uur ingebroken in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Nieuwe Veerallee 12 in Zwolle", schrijft Kringloop Zwolle. Volgens hen is er een grote hoeveelheid refurbished telefoons en tablets van Trixon buitgemaakt. Het gaat om Motorola's, iPads en iPhones.

Volgens Trixon is er al 'specifieke' informatie bekend over de daders. Ook staan de toestellen doorgeschakeld.

"Om de toestellen snel terug te krijgen bij de rechtmatige eigenaren, geven wij de daders de kans om zich vóór aanstaande maandag 16 november 18.00 uur bij ons te melden. Anders zullen er verdere acties volgen", aldus Trixon op Facebook. Wat zij met verdere acties bedoelen, is niet duidelijk.

Voor de vinders van de gestolen spullen is een beloning uitgeloofd.